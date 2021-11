Paris Église Notre-Dame de La Salette Paris Journées d’amitié Église Notre-Dame de La Salette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journées d’amitié Église Notre-Dame de La Salette, 3 décembre 2021, Paris. Journées d’amitié

du vendredi 3 décembre au dimanche 5 décembre à Église Notre-Dame de La Salette Bar et salon de thé, confitures et produits régionaux. Église Notre-Dame de La Salette 27 rue de Dantzig, 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T16:00:00 2021-12-03T20:00:00;2021-12-04T11:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T11:00:00 2021-12-05T19:00:00

