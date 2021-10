Paris Maison Sainte-Marie Paris Journées d’amitié de Ste Marie des Batignolles Maison Sainte-Marie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stands divers de spécialités culinaires, et de produit de confection artisanale. Salon de thèe, apéro, Jeux pour les enfants Grand diner samedi soir dans l’église

Entrée libre

Maison Sainte-Marie 75 bis rue Truffaut, 75017 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T14:30:00 2021-11-19T20:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T23:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T17:00:00

Maison Sainte-Marie Adresse 75 bis rue Truffaut, 75017 Paris Ville Paris