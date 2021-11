Paris Chapelle Notre-Dame du Saint Sacrement Paris JOURNÉES D’AMITIÉ CHEZ LES SERVANTES DU ST-SACREMENT Chapelle Notre-Dame du Saint Sacrement Paris Catégorie d’évènement: Paris

du vendredi 19 novembre au dimanche 21 novembre à Chapelle Notre-Dame du Saint Sacrement

JOURNÉES D’AMITIÉ CHEZ LES SERVANTES DU ST-SACREMENT —————————————————- Les **19, 20, 21 novembre**, de 10h à 13h et de 14h à 19h, la communauté des Servantes du Saint-Sacrement, 20 rue Cortambert, vous invite à leurs journées d’amitié. Des stands divers vous attendent : vins, brocante, livres, jeux d’enfants, pâtisseries … et nems maison !

Entrée libre

Chapelle Notre-Dame du Saint Sacrement 20 rue Cortambert 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T13:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T13:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T13:00:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T19:00:00

