du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Notre-Dame-des-Trois-Épis

### Visites guidées, concert et conférence, tout est prévu pour vous accueillir à l’occasion de ce week-end patrimonial. **Visites guidées :** Samedi, 15h : visite guidée de la chapelle de la Visitation rénovée en 2021. Dimanche, 9h30 : visite guidée de la chapelle de la Visitation rénovée en 2021. **Conférence :** Dimanche, 14h30 : conférence décrivant et expliquant la signification des Ex-voto à la chapelle de la Visitation. **Concert :** Dimanche, 16h00 : concert d’un Ténor péruvien à la chapelle de la Visitation. _Messe :_ _Dimanche, 10h30 : messe internationale par les diverses congrégations œuvrant aux Trois-Epis à l’église de l’Annonciation._

Gratuit. Entrée libre dans le respect des gestes barrières.

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:30:00

