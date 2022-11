Journées Contre l’Indifférence Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau Catégories d’évènement: Finistère

Lampaul-Guimiliau

Journées Contre l’Indifférence Lampaul-Guimiliau, 26 mai 2023, Lampaul-Guimiliau. Journées Contre l’Indifférence

Le Bourg Lampaul-Guimiliau Finistère

2023-05-26 – 2023-05-28 Lampaul-Guimiliau

Finistère Lampaul-Guimiliau En soutien à des Associations. Activités diverses et variées. Animations. Restauration sur place. jcilampaul@gmail.com +33 7 87 59 01 73 https://fr-fr.facebook.com/LesJourneesContreLindifference/ Lampaul-Guimiliau

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lampaul-Guimiliau Autres Lieu Lampaul-Guimiliau Adresse Le Bourg Lampaul-Guimiliau Finistère Ville Lampaul-Guimiliau lieuville Lampaul-Guimiliau Departement Finistère

Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lampaul-guimiliau/

Journées Contre l’Indifférence Lampaul-Guimiliau 2023-05-26 was last modified: by Journées Contre l’Indifférence Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau 26 mai 2023 Finistre Lampaul-Guimiliau Le Bourg Lampaul-Guimiliau Finistère

Lampaul-Guimiliau Finistère