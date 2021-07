La baule 44500 La baule La baule Journées commerciales 2021 44500 La baule La baule Catégorie d’évènement: La baule

Journées commerciales 2021 44500 La baule, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, La baule. Journées commerciales 2021

du jeudi 15 juillet au mercredi 25 août à 44500 La baule

Journées commerciales 2021 Venez profitez de nombreuses promotions chez les commerçants des différents quartier de La Baule-Escoublac entre le 18 et 29 août : – 15 au 17 Juillet et du 18 au 20 Août : Avenue Lajarrige – 22 au 24 Juillet et du 19 au 22 : Quartier du casino – 24 et 25 Jullet et du 20 au 22 Juillet : Avenue de Gaulle Dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Port du masque obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

