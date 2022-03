JOURNÉES CAVE OUVERTE AU DOMAINE DES PETITES GROUAS Terranjou Terranjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

JOURNÉES CAVE OUVERTE AU DOMAINE DES PETITES GROUAS Terranjou, 30 avril 2022, Terranjou. JOURNÉES CAVE OUVERTE AU DOMAINE DES PETITES GROUAS Domaine des Petites Grouas Cornu (fléchage à partir du village) Terranjou

2022-04-30 10:00:00 – 2022-05-01 20:00:00 Domaine des Petites Grouas Cornu (fléchage à partir du village)

Terranjou Maine-et-Loire Terranjou À cette occasion, vous pourrez déguster fromages, charcuteries, chocolats, les vins du domaine mais aussi ceux d’autres amis viticulteurs ! Découvrez différentes appellations venant de l’Anjou, de la Bourgogne, de la vallée du Rhône, de l’Alsace et de la Savoie. A côté du domaine de la Grouas, retrouvez les domaines et artisans suivants:

– Domaine Sangouard

– Domaine Saint Laurent

– Domaine du Bollenberg

