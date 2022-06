Journées cartésiennes, 8 juillet 2022, .

Journées cartésiennes

2022-07-08 – 2022-07-08

L’association Les Journées cartésiennes et la Société historique connaissance du pays de Richelieu organisent les journées cartésiennes entre la ville de Descartes et celle de Richelieu sur le thème » Le cardinal de Richelieu et René Descartes : pouvoir, savoir et ordres religieux « .

Voir le programme sur le site internet du musée Descartes. Inscription obligatoire.

Les journées cartésiennes sont organisées entre la ville de Descartes et celle de Richelieu sur le thème » Le cardinal de Richelieu et René Descartes : pouvoir, savoir et ordres religieux « .

Voir le programme sur le site internet du musée Descartes. Inscription obligatoire.

L’association Les Journées cartésiennes et la Société historique connaissance du pays de Richelieu organisent les journées cartésiennes entre la ville de Descartes et celle de Richelieu sur le thème » Le cardinal de Richelieu et René Descartes : pouvoir, savoir et ordres religieux « .

Voir le programme sur le site internet du musée Descartes. Inscription obligatoire.

dernière mise à jour : 2022-06-03 par