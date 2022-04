Journées cartésiennes Richelieu, 9 juillet 2022, Richelieu.

Journées cartésiennes Richelieu

2022-07-09 15:00:00 – 2022-07-09 18:00:00

Richelieu Indre-et-Loire Richelieu

3 conférences proposées :

– La ville nouvelle de Richelieu : centre la reconquête catholique (Marie-Pierre Terrien)

– Descartes et le savoir. Raisonnements philosophiques et enseignements jésuites (Olivier Ribordy)

-Richelieu et la justice de son temps (Françoise Hildesheimer)

3 conférences proposées :

– La ville nouvelle de Richelieu : centre la reconquête catholique (Marie-Pierre Terrien)

– Descartes et le savoir. Raisonnements philosophiques et enseignements jésuites (Olivier Ribordy)

-Richelieu et la justice de son temps (Françoise Hildesheimer)

culture@ville-richelieu.fr +33 2 47 58 10 02 https://www.ville-richelieu.fr/

3 conférences proposées :

– La ville nouvelle de Richelieu : centre la reconquête catholique (Marie-Pierre Terrien)

– Descartes et le savoir. Raisonnements philosophiques et enseignements jésuites (Olivier Ribordy)

-Richelieu et la justice de son temps (Françoise Hildesheimer)

Richelieu

dernière mise à jour : 2022-03-28 par