Journées Carrasco Le Menoux, samedi 18 mai 2024.

L’association les Amis de Carrasco vous ouvre les portes de l’univers de cet artiste, afin de promouvoir et honorer son oeuvre et ses réflexions auprès d’un public toujours plus nombreux.

14ème édition des journées Carrasco avec le concert exceptionnel de Gabi Hartmann dans l’église du Menoux. Plongez dans une expérience sensorielle unique ! Explorez l’église du Menoux illuminée, accompagnée de musiques et de citations de Carrasco. Une immersion inédite dans l’art et la lumière.

Tout au long de ce week-end visite nocturne de l’église comme vous ne l’avez jamais vu, visites guidées, atelier d’art, cuisine bolivienne…. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-19

Le Menoux 36200 Indre Centre-Val de Loire lesamisdecarrasco@gmail.com

