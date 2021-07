Journées bretonnes 2021 Mairie du Pouliguen, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Le pouliguen.

Journées bretonnes 2021

du samedi 17 juillet au dimanche 18 juillet à Mairie du Pouliguen

**Samedi 17 juillet :** -de 10h à 19h : marché des artisans sur le port. -de 10h à 12h30 : déambulantion sur le port et dans le centre ville avec les groupes : Duo Bouffort/Penard, musique traditionnelle bretonne, irlandaise, chants de marins. -de 14h à 18h : en déambulation avec les Veuzous et le Bagad de la Presqu’île. -de 15h30 et 18h : concert dans le Bois avec le groupe PANICK (musique celtique) **Dimanche 18 juillet :** -de 10h à 19h : marché des artisans sur le port. -de 10h à 12h30 : déambulantion sur le port et dans le centre ville avec les groupes : Duo Bouffort/Penard, musique traditionnelle bretonne, irlandaise, chants de marins. -de 11h à 12h30 : avec le Bagad de la Presqu’île. -de 14h à 18h : en déambulation avec les Veuzous et le Bagad de la Presqu’île. -de 15h30 à 18h : concert dans le Bois avec le groupe MOLLY MALONE (musique celtique et irlandaise)

Mairie du Pouliguen 17 rue Jules Benoît 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique



