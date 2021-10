Paris Parc Brassens île de France, Paris Journées Brassens et de la chanson française Parc Brassens Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Journées Brassens et de la chanson française Parc Brassens, 9 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 9 au 10 octobre 2021 :

samedi, dimanche de 9h30 à 19h

gratuit

Les Journées Brassens et de la chanson française, 34e édition, se tiendront les 9 et 10 octobre au parc Brassens – Paris XVe. Elles se dérouleront sous la parrainage de Paco Ibanez – voir détails du programme sur https://www.ace15.org/JGB-2021. Entrée gratuite Les Journées Brassens et de la chanson française, 34e édition, auront lieu cette année les 9 et 10 octobre 2021 (de 9h30 à 19h) au parc Brassens – 2 place Jacques Marette – Paris VXe. Ce festival de musique gratuit, reconnu pour être la référence des rendez-vous Brassens qu’ACE15 organise depuis 1987, prend une couleur toute particulière en cette année 2021 où est célébré partout en France et dans le monde le centenaire de la naissance de Brassens. Vous trouverez le programme détaillé de ce festival sur https://www.ace15.org/jgb-2021 Paco IBANEZ a accepté d’être le parrain de cette manifestation et sera donc présent. Interviews de Paco IBANEZ, chansons, chorales, présentation des lauréats des Prix Littéraire et Prix Mémoire Georges Brassens et remise des prix de la Dictée Brassens-Le Robert se succèderont sur scène. Pour traduire le rayonnement de Brassens des artistes viendront des 4 coins du monde pour participer à cette manifestation : Djamel Djenidi, Pauline Dupuy, Paco Ibanez, des artistes catalans, New Yorkais… se succèderont sur scène. Joaan SFAR, le célèbre dessinateur, a créé le visuel de cette manifestation qui sera déclinée sur tous les supports de communication. Un village sera mis en place où ACE15 tiendra également un stand sur lequel stand seront vendus la traditionnelle « Cuvée Brassens », des affiches, photos originales prises lors du dernier reportage de Brassens dans Paris Match et des lithographies qui seront dédicacées par leur auteur, Philippe LEDRU. Seront aussi vendus des disques des artistes prévus pour le spectacle au parc et un disque collector créé par ACE15 à l’occasion du centenaire. L’association ACE15 vous donne donc rendez-vous les 2, 9 et 10 octobre 2020 pour des ces manifestations incontournables des fans de Brassens pour écouter ses chansons et acheter quelques objets fétiches. Animations -> Balade Parc Brassens 2 place Marette Paris 75015

12 : Convention (590m) 13 : Porte de Vanves (663m) 95 et 89 T3 – station Brassens

Contact :ACE15 0630101739 sylchenut@gmail.com https://www.ace15.org/lire-a-brassens https://www.facebook.com/ACE15PARIS/ https://twitter.com/Ace15Asso?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Animations -> Balade Étudiants;Ados;Musique;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-09T09:30:00+02:00_2021-10-09T19:00:00+02:00;2021-10-10T09:30:00+02:00_2021-10-10T19:00:00+02:00

photo de Roger Pic

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc Brassens Adresse 2 place Marette Ville Paris lieuville Parc Brassens Paris