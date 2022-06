Journées bien-être, 11 juin 2022, .

Journées bien-être

2022-06-11 – 2022-06-11

Samedi 11 juin :



Toute la journée, des mini massages de réflexologie plantaire par Nathalie Baldisseri (toutes les 10 minutes de 10h à 18h30). Réservation sur inscription.



– 10h pratique corporelle : Yoga par l’association Upakrama. Réservation sur inscription

– 10h Conférence : Les Cinq blessures de l’âme par Frédérique Le Cann

– 14h Conférence : L’argile verte : propriété et utilisation de ce remède ancestral par Catherine Lumia

– 16h Conférence : Se soigner par les élixirs et les huiles essentielles par Eva Straboni et l’atelier de la Lanterne.



– Samedi 18 juin



Toute la journée, des mini-massages assis (AMMA) par Delphine Weissenburger (toutes les 10 minutes de 10h à 18h30). Réservation sur inscription



– 10h Pratique corporelle : QI GONG par Caroline Gal. Réservation sur inscription

– 14h Conférence : Découverte de l’Ayurvéda par Isabelle Imbert du centre Aromayurvéda.

– 16h Conférence : La détox par Mélanie Mordogan, naturopathe.

– 17h Voyage sonore par Claire Carré. Réservation sur inscription

La médiathèque Louis Aragon vous propose deux journées « Bien-être ». Venez passer un agréable moment. Des massages, des conférences, et des temps de pratiques corporelles. Prendre soin de soi, c’est prendre soin des autres.

mediatheque-com@ville-martigues.fr +33 4 42 80 27 97

