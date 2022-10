Journées aux multiples activités au château Lusseau Ayguemorte-les-Graves Ayguemorte-les-Graves Catégories d’évènement: ayguemorte les graves

Gironde

Journées aux multiples activités au château Lusseau Ayguemorte-les-Graves, 15 octobre 2022, Ayguemorte-les-Graves. Journées aux multiples activités au château Lusseau

6 Route de Lusseau Ayguemorte-les-Graves Gironde

2022-10-15 10:00:00 – 2022-10-16 19:00:00 Ayguemorte-les-Graves

Gironde Ayguemorte-les-Graves Visite de la propriété et dégustation de vin.

Balade à poneys, parcours acrobatique en hauteur (accrobranche) sur le site de l’exploitation.

Possibilité de restauration sur place avec le Food truck Poppy Churros les midis. Visite de la propriété et dégustation de vin.

Balade à poneys, parcours acrobatique en hauteur (accrobranche) sur le site de l’exploitation.

Possibilité de restauration sur place avec le Food truck Poppy Churros les midis. +33 6 63 15 06 45 © Château Lusseau

Ayguemorte-les-Graves

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: ayguemorte les graves, Gironde Autres Lieu Ayguemorte-les-Graves Adresse 6 Route de Lusseau Ayguemorte-les-Graves Gironde Ville Ayguemorte-les-Graves lieuville Ayguemorte-les-Graves Departement Gironde

Ayguemorte-les-Graves Ayguemorte-les-Graves Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ayguemorte-les-graves/

Journées aux multiples activités au château Lusseau Ayguemorte-les-Graves 2022-10-15 was last modified: by Journées aux multiples activités au château Lusseau Ayguemorte-les-Graves Ayguemorte-les-Graves 15 octobre 2022 6 Route de Lusseau Ayguemorte-les-Graves Gironde Ayguemorte-les-Graves Gironde

Ayguemorte-les-Graves Gironde