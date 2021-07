Issoire Issoire Issoire, Puy-de-Dôme Journées Auvergnates Issoire Issoire Catégories d’évènement: Issoire

Puy-de-Dôme

Journées Auvergnates Issoire, 28 juillet 2021, Issoire. Journées Auvergnates 2021-07-28 10:00:00 – 2021-07-28 19:00:00 Place de la Halle Halle aux Grains

Issoire Puy-de-Dôme Issoire 37èmes Journées Auvergnates : venez découvrir le savoir-faire auvergnat à travers l’art, l’artisanat la création, les produits locaux et la littérature avec des auteurs régionaux. Des animations et nouveautés vous attendent. jounees.auvergnates63@gmail.com +33 6 87 31 15 70 http://journees-auvergnates.over-blog.com/ dernière mise à jour : 2021-07-24 par Pays d’Issoire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Issoire, Puy-de-Dôme Autres Lieu Issoire Adresse Place de la Halle Halle aux Grains Ville Issoire lieuville 45.54436#3.24633