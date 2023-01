JOURNÉES AUTOUR DE L’OCCITANIE : OCCITANS TOTJORN, OCCITANS ENCARA ! Mèze, 20 février 2023, Mèze .

JOURNÉES AUTOUR DE L’OCCITANIE : OCCITANS TOTJORN, OCCITANS ENCARA !

« Occitans toujours, occitans encore ! »

Actuellement, l’occitan est parlé par environ 500 000 personnes dans six régions : l’Auvergne, l’Aquitaine, Le Languedoc-Roussillon, le Limousin, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Grande langue de culture au Moyen Age (les troubadours), l’occitan est porteur de tout un art de vivre et d’un héritage séculaire, technique, scientifique et littéraire. La création occitane s’exerce toujours aujourd’hui dans des domaines aussi variés que la littérature (prose et poésie), la chanson, le théâtre, la peinture et les arts plastiques… La longue tradition centraliste française en a pourtant interdit la reconnaissance officielle, c’est pourquoi l’occitan fut longtemps qualifié de « patois ».

Nous vous proposerons une semaine qui mettra à l’honneur cette langue et cette culture occitane. Notamment la compagnie La rampe TIO jouera « Peire petit » pour le jeune public. Le groupe de polyphonie vocale et de percussion « Barrut » nous embarquera dans un voyage où énergie sauvage, poésie et interprétation musicale subtile se mêlent. Emotions fortes garanties.

D’autres évènements concoctés avec nos partenaires, et notamment « Le Cercle Occitan de Mèze Lo Buou », viendront compléter cette programmation (chants occitans, baleti, cuisine, conférence…).

