Animation pour le jeune public et le tout public Stand des associaitons patrimoniales avec expositions et démonstration de contruction d’un aqueduc ateliers gallo romain : Echoppe de l’armurier Atelier de fabication d’objet en cuir Historien accompagné d’un cavalier Pour les plus jeunes : Défilé, chateaux gonflables, balade en poneys concert Journée festive tout public autour de l’aqueduc romain du Gier Site du Plat de l’Air 9, route des pins, 69630 Chaponost, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Chaponost Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T22:00:00

