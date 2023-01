Journées Art et Artisanat Ornans Ornans Catégories d’Évènement: Doubs

Ornans

Journées Art et Artisanat Ornans, 15 juillet 2023, Ornans . Journées Art et Artisanat Centre-ville rue Pierre Vernier Ornans Doubs rue Pierre Vernier Centre-ville

2023-07-15 – 2023-07-16

rue Pierre Vernier Centre-ville

Ornans

Doubs 70 artisans professionnels de métiers et 50 peintres et sculpteurs exposeront leur savoir-faire lors de cette manifestation. rue Pierre Vernier Centre-ville Ornans

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Ornans Doubs rue Pierre Vernier Centre-ville Ville Ornans lieuville rue Pierre Vernier Centre-ville Ornans Departement Doubs

Ornans Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans/

Journées Art et Artisanat Ornans 2023-07-15 was last modified: by Journées Art et Artisanat Ornans Ornans 15 juillet 2023 Centre-ville rue Pierre Vernier Ornans Doubs Doubs Ornans

Ornans Doubs