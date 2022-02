Journées archéologiques de la région Centre-Val de Loire Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Journées organisées par la DRAC – SRA, avec l’UMR 7324 CITERES Laboratoire Archéologie et Territoires et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). [https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Nos-secteurs-d-activite/Archeologie/Journees-et-seminaires-d-archeologie-regionale/Journees-archeologiques-de-la-region-Centre-Val-de-Loire-2022](https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Nos-secteurs-d-activite/Archeologie/Journees-et-seminaires-d-archeologie-regionale/Journees-archeologiques-de-la-region-Centre-Val-de-Loire-2022)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

