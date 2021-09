Villeneuve-sur-Yonne Maison "Les Relais" Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Journées animations autour d’un ancien relais de poste, lieu de séjour de peintres et écrivains illustres Maison “Les Relais” Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

**La maison « Les Relais »** constitue le corps principal de l’**ancien relais de la Poste aux chevaux** établi en **1807** dans le faubourg sud de Villeneuve-sur-Yonne. **Un large programme d’animations est proposé par l’association « Les Amis du Vieux Villeneuve »**, mêlant représentation de saynètes, Salon de sculptures et land art (créations de 12 artistes à partir de bois du parc), ambiance musicale… et même découverte culinaire ! AU PROGRAMME : ————– **Samedi 18 septembre :** **- De 14h30 à 17h30 : Visite libre du Salon**, échanges avec les artistes présents. **- À 15h00 : Moment musical** (dans « l’Agora végétale »). **- À 16h00 : Représentation de saynètes** inspirées du roman _L’Été des Nabis_ de Jean-Marie Pinçon, par la Compagnie La Madeleine de Joigny, avec introduction et commentaires par l’auteur (sur la terrasse). **Dimanche 19 septembre** : **- De 12h30 à 14h30 : Buffet-dégustation** de recettes inspirées de Toulouse-Lautrec _Soupe froide oseille-ortie-pourpier – Terrine froide d’escargot et veau – Glace au soumaintrain – Fontainebleau._ **- De 14h30 à 18h00 : Visite libre du Salon**, échanges avec les artistes présents. **- À 15h00 : Moment musical** (dans « l’Agora végétale »). **- À 16h00 : Représentation de saynètes** inspirées du roman _L’Été des Nabis_ de Jean-Marie Pinçon, par la Compagnie La Madeleine de Joigny, avec introduction et commentaires par l’auteur (sur la terrasse).

Entrée libre à toutes les manifestions sauf le buffet-dégustation : pour celui-ci participation de 14€/personne et réservation préalable par mail du 10 au 18 septembre(50 places disponibles attribuées par ordre d’inscription)

Maison "Les Relais" 46 avenue du Général de Gaulle 89500 Villeneuve-sur-Yonne

