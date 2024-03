Journées Américaines « Hinx Country Week » 4ème édition route de Goos Hinx, samedi 18 mai 2024.

Journées Américaines « Hinx Country Week » 4ème édition route de Goos Hinx Landes

Les journées américaines font leur retour à HINX les 18 & 19 Mai 2024, dans le hall des Sports et ses abords.

Tournées vers les danseurs, elles sont l’occasion de se retrouver et partager une même passion pour la musique principalement country et la danse en ligne. L’année dernière, 300 danseurs italiens, espagnols et français avaient participé à l’événement.

4 chorégraphes venus d’Espagne, Italie et de France, seront présents pour des stages à destination des plus aguerris.

Le concert du samedi soir est ouvert à tous

Les commerces de santiags, vêtements, chapeaux et bijoux) exposeront dans cette salle.

À l’extérieur les foodtrucks vous proposeront burgers, salades et tacos mais aussi paninis & hot-dogs . Et pour les + gourmand(e)s, il y aura gaufres, crêpes, barbapapa , pralines et popcorn. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 09:30:00

fin : 2024-05-19 20:00:00

route de Goos Hall des Sports

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine hinxcountryweek@gmail.com

L’événement Journées Américaines « Hinx Country Week » 4ème édition Hinx a été mis à jour le 2024-03-11 par OT Terres de Chalosse