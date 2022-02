Journées allaitantes Saint-Paulien Saint-Paulien Catégories d’évènement: Haute-Loire

2022-04-23 – 2022-04-24

Saint-Paulien Haute-Loire Concours de vaches allaitantes, dont les races Limousine, Saler, Aubrac . Concours régional Charolais (départements 43, 48, 15 et 12). Défilé jeune meneur, challenge génétique. http://www.haute-loire.chambagri.fr/ Saint-Paulien

