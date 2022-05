Journées À pas de loup », 21 juillet 2022, .

Journées À pas de loup »

2022-07-21 – 2022-07-21

10h30 : Visite guidée du Musée du Loup (1h30) n14h30 : Balade contée à Botmeur proposée par l’ADDES Dates : les jeudis 21 et 28 juillet et le jeudi 25 août 2022 Sur réservation au 02 98 79 73 45 et au 02 98 99 66 58 (ADDES)

10h30 : Visite guidée du Musée du Loup (1h30) n14h30 : Balade contée à Botmeur proposée par l’ADDES Dates : les jeudis 21 et 28 juillet et le jeudi 25 août 2022 Sur réservation au 02 98 79 73 45 et au 02 98 99 66 58 (ADDES)

dernière mise à jour : 2022-05-13 par