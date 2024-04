Journées 6-12 ans | A la découverte de l’Histoire de Bordeaux Hôtel des Sociétés Savantes Bordeaux, jeudi 25 avril 2024.

25 et 26 avril Hôtel des Sociétés Savantes 45 € /journée/enfant | 75 € / 2 journées/enfant ou 1 journée/ 2 enfants de la même fratrie

Avec l’association Kairinos, vos enfants découvrent l’Histoire de leur ville à chaque vacances scolaires. Les jeudi 25 et vendredi 26 avril 2024, deux journées (09h30-16h30) sont proposées pour découvrir le Bordeaux du XVIIIème siècle et la création contemporaine.

Jour 1 | Jeudi 25 avril 2024 : Bordeaux XVIIIème, découverte de l’architecture

> MATIN : parcours dans la ville pour observer les éléments caractéristiques de l’architecture du XVIIIème.

> APRES-MIDI : atelier création de cartes pop-up reprenant les façades bordelaises (dans l’Hôtel des Sociétés Savantes).

Jour 2 | Vendredi 26 avril : Bordeaux contemporaine, découverte de la création artistique

> MATIN : parcours dans les salles du CAPC à la découverte de l’Art contemporain et de la création artistique.

> APRES-MIDI : atelier création de tableaux inspirés des techniques d’artistes contemporains (dans l’Hôtel des Sociétés Savantes).

[Journées animées par Gabrielle Favier, directrice de l’Ecole française du décor]

Capacité : 4 à 8 enfants par journée

Horaires : 09h30 à 16h30 (pique nique à prévoir)

Hôtel des Sociétés Savantes 1 place bardineau, 33000 Bordeaux

atelier enfant