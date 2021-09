Carcassonne Carcassonne Aude, Carcassonne JOURNEÉES DU PATRIMOINE 2021 – LE LIVRE ESPACE DE RENCONTRE Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

JOURNEÉES DU PATRIMOINE 2021 – LE LIVRE ESPACE DE RENCONTRE 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 13:00:00

Carcassonne Aude

Carcassonne Aude Entrée libre, ce samedi et ce dimanche, pour découvrir l’exposition “Le Livre, espace de rencontres” avec les écrivains Marcel Cohen et Gérard Macé, auteurs et grands voyageurs. À travers leurs créations littéraires, photographiques et graphiques, ils révèleront leurs visions poétiques.

L’exposition est visible jusqu’au 7 novembre. Entrée libre pour voir l’exposition, ce samedi et ce dimanche, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-06 par

