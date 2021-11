Journéee aux algues etc… Plouguerneau, 27 novembre 2021, Plouguerneau.

Espace culturel Armorica 1 rue du Colombier Plouguerneau

2021-11-27 14:00:00 – 2021-11-27 19:30:00

Plouguerneau Finistère Plouguerneau

Patrimoine naturel, culturel, développement de la Glaz économie, les algues sont-elles l’avenir de la Bretagne ?

Et si nous portions un autre regard sur le goémon de nos côtes bretonnes ? Si pour certains l’odeur du goémon sur la grève est associée à un délicieux souvenir d’enfance ou de vacances, nous avons parfois un regard négatif sur les algues. Brunes, rouges mais aussi vertes, la Bretagne compte environ huit cents espèces d’algues. L’histoire de Plouguerneau, et plus largement de la Bretagne, est intimement liée à la récolte ces algues, dont leurs vertus et potentiels à venir sont nombreux : cosmétique, alimentation humaine et animale, stimulant du système immunitaire, engrais ou encore biomatériaux. La recherche autour des algues est en plein développement.

Les algues et leur récolte d’hier à aujourd’hui, c’est ce que vous propose de découvrir l’Ecomusée des goémoniers et de l’algue.

Au programme : conférences, projections, ateliers ludiques autour des algues, dégustations, rencontres avec les professionnels de la filière algue, découverte des différents métiers.

contact@ecomusee-plouguerneau.fr http://www.ecomusee-plouguerneau.fr/

Espace culturel Armorica 1 rue du Colombier Plouguerneau

