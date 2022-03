JOURNÉE ZÉRO DÉCHET Murviel-lès-Montpellier Murviel-lès-Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Murviel-lès-Montpellier Hérault Murviel-lès-Montpellier Ne manquez pas la journée zéro déchet au Domaine Belles Pierres de Murviel-lès-Montpellier ! Au programme:

– vide greniers

– marché producteurs locaux

– ateliers pour les enfants

– tombola Food truck Cookooling sur place

Réservation obligatoire par mail et téléphone

