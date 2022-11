Journée zéro déchet Meymac Meymac MeymacMeymac Catégories d’évènement: Corrèze

Meymac Meymac

Journée zéro déchet Meymac Meymac, 26 novembre 2022, MeymacMeymac. Journée zéro déchet

Meymac Corrèze Meymac

2022-11-26 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-26 17:00:00 17:00:00 Meymac

Corrèze Meymac Corrèze Meymac A la salle des fêtes, de 9h à 12h stands sur le compostage, réparation de vélo, fabrication de produits ménagers…

A 14h spectacle jeune public suivi à 15h d’un atelier déco de Noël.

Entrée libre et gratuite Rendez-vous à Meymac pour une journée consacrée au zéro déchet avec stands et animations gratuites Meymac Meymac

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Meymac Meymac Autres Lieu Meymac Meymac Adresse Meymac Corrèze Meymac Ville MeymacMeymac lieuville Meymac Meymac Departement Corrèze

Meymac Meymac MeymacMeymac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meymacmeymac/

Journée zéro déchet Meymac Meymac 2022-11-26 was last modified: by Journée zéro déchet Meymac Meymac Meymac Meymac 26 novembre 2022 Corrze Meymac Meymac Corrze

MeymacMeymac Corrèze