Biscarrosse Biscarrosse Biscarrosse, Landes Journée Zéro Déchet, du local dans l’assiette Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Journée Zéro Déchet, du local dans l’assiette Biscarrosse, 28 novembre 2021, Biscarrosse. Journée Zéro Déchet, du local dans l’assiette Centre culturel et sportif de l’Arcanson 61 Rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse

2021-11-28 10:00:00 – 2021-11-28 20:00:00 Centre culturel et sportif de l’Arcanson 61 Rue du Lieutenant de Vaisseau Paris

Biscarrosse Landes Biscarrosse Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets ne manquez pas cette journée thématique. Les conférences (Gratuites et sans réservation) 10:30 > Romane veut sauver les cachalots. A 7 ans Romane pose un regard critique sur les déchets plastiques.

11:00 > “Seve the planet”. L’emballage alimentaire à partir de sève des Landes.

15:00 > Du zéro déchet à la permaculture avec Julie Bernier, conférencière. Les ateliers (Gratuites, sur réservation à l’accueil de l’Arcanson le jour même) 10:00 à 17:00 > Fabriquer sa tawashi : l’éponge 100% récup

11:00 > Faire son levain

11:30 > Initiation au compostage

14:00 > Faire son nettoyant multiusage

14:30 > faire son levain

16:30 > Initiation au compostage

17:00 > Alimentation zéro déchet Mais aussi :

> Exposants et stands

> Expositions

> Présence de l’Ecomobile du Sivom

> Ciné débat (18:30)

+33 6 19 02 31 30

Centre culturel et sportif de l’Arcanson 61 Rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT Grands Lacs

Centre culturel et sportif de l'Arcanson 61 Rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse