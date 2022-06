JOURNEE ZEN Vallorcine Vallorcine Catégories d’évènement: Haute-Savoie

JOURNEE ZEN Vallorcine, 10 juillet 2022, Vallorcine. JOURNEE ZEN

2022-07-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-10 16:00:00 16:00:00

Haute-Savoie Vallorcine EUR 60 De 10h à 16H, 2 ateliers & lunch et tisane inclus

Découvertes des Plantes Comestibles au Médicinales avec Xavier Dunand

Pratique du QI GONG au Coeur de l’Etre et Anne de Plaen anne.de.plaen@gmail.com +33 6 27 37 46 62 https://www.helloasso.com/associations/cham-qi-gong Office de Tourisme de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine

