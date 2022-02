Journée zazen Saint-Jouin-de-Blavou, 20 février 2022, Saint-Jouin-de-Blavou.

Journée zazen Le Bas Gage Centre Zen du Perche Saint-Jouin-de-Blavou

2022-02-20 07:30:00 07:30:00 – 2022-02-20 Le Bas Gage Centre Zen du Perche

Saint-Jouin-de-Blavou Orne Saint-Jouin-de-Blavou

Journée zazen dirigée par Hugues Naas Au Centre zen du Perche – Daishugyoji

Heure de début 7h30.

Il est possible d’arriver la veille, dans ce cas merci d’apporter des draps ou un duvet, ainsi qu’une taie d’oreiller.

Pour les repas, amenez trois bols gigognes emballés dans un tissu, ainsi que deux serviettes, une grande cuillère et deux baguettes. Pour les zazens, privilégiez une tenue souple et sombre. N’hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone pour toute demande de renseignement, ou pour nous signaler quelque problème que ce soit (traitement médical, soucis d’allergies…).

Journée zazen dirigée par Hugues Naas Au Centre zen du Perche – Daishugyoji

Heure de début 7h30.

Il est possible d’arriver la veille, dans ce cas merci d’apporter des draps ou un duvet, ainsi qu’une taie d’oreiller.

Pour les repas, amenez trois bols…

+33 9 73 01 17 01 https://zennormandie.fr/

Journée zazen dirigée par Hugues Naas Au Centre zen du Perche – Daishugyoji

Heure de début 7h30.

Il est possible d’arriver la veille, dans ce cas merci d’apporter des draps ou un duvet, ainsi qu’une taie d’oreiller.

Pour les repas, amenez trois bols gigognes emballés dans un tissu, ainsi que deux serviettes, une grande cuillère et deux baguettes. Pour les zazens, privilégiez une tenue souple et sombre. N’hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone pour toute demande de renseignement, ou pour nous signaler quelque problème que ce soit (traitement médical, soucis d’allergies…).

Le Bas Gage Centre Zen du Perche Saint-Jouin-de-Blavou

dernière mise à jour : 2022-01-11 par