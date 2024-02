Journée yoga, yoga aérien et voyage sonore Grange Madame Vasles, samedi 23 mars 2024.

Journée yoga, yoga aérien et voyage sonore Grange Madame Vasles Deux-Sèvres

Pour celles et ceux, qui, comme moi, attendent intensément le Printemps

Pour celles et ceux qui, comme moi, ont besoin de vivre dans leur corps et en conscience l’énergie du moment pour faire corps avec la Nature

Voici ma proposition « Eclosion Printanière » le SAMEDI 23 MARS à La Grange Madame à Vasles (79340), avec

Du Hatha Yoga printanier, de 10h à 12h: une pratique tonique et joyeuse pour réveiller, étirer et renforcer le corps après le break hivernal,

Un REPAS partagé de 12h à 14h où chacun peut apporter un plat à partager pour un moment de convivialité

Du Yin Yoga printanier, de 14h à 16h: une pratique ressourçante et méditative pour vivre en profondeur l’énergie du Printemps

Du Yoga aérien printanier, de 16h30 à 18h30: une pratique tonifiante et ludique pour découvrir ou approfondir le travail des postures de Yoga avec le tissu. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:30:00

fin : 2024-03-23 21:00:00

Grange Madame 8 Rue de la Sayette

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine oji.pratiquesdeveil@gmail.com

