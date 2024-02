JOURNEE YOGA Ventalon en Cévennes, dimanche 10 mars 2024.

JOURNEE YOGA Ventalon en Cévennes Lozère

Belle séance de yoga en matinée suivie d’un repas partagé léger. Puis exploration vocale et chant mantra.

Un temps d’échange collectif autour de la pratique où toutes les questions pourront être abordées.

Et pour finir pranayama et méditation….

Belle séance de yoga en matinée suivie d’un repas partagé léger. Puis exploration vocale et chant mantra.

Un temps d’échange collectif autour de la pratique où toutes les questions pourront être abordées.

Et pour finir pranayama et méditation. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 09:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

Lieu-dit le Temple

Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie

L’événement JOURNEE YOGA Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2024-02-19 par 48 OT des Cévennes au mont Lozère