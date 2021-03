Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Journée Yoga & Randonnée Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Journée Yoga & Randonnée, 5 juin 2021-5 juin 2021, Pléneuf-Val-André. Journée Yoga & Randonnée 2021-06-05 09:30:00 – 2021-06-05 17:30:00 Le Fil du Yoga 5 Impasse Frédéric le Normand

La séance de Hatha Yoga du matin permet de s'intérioriser, de se détendre, d'assouplir et d'étirer les muscles, de relâcher les tensions. La randonnée de l'après midi est l'occasion de s'oxygéner, de tonifier nos muscles par la marche, de développer notre endurance, de se relier à la beauté des paysages de campagne ou de la côte. Organisée par le Fil du Yoga. Inscription obligatoire, limité à 10 personnes. fabindia.costa@gmail.com +33 6 09 39 41 80 http://www.le-fil-du-yoga.fr/

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Le Fil du Yoga 5 Impasse Frédéric le Normand Ville Pléneuf-Val-André