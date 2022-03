Journée Yoga et visite du Conservatoire n°2 Conservatoire des Plantes à Parfum,Aromatiques et Médicinales Milly-la-Forêt Catégories d’évènement: Essonne

☀️JOURNEE YOGA ET VISITE DU CONSERVATOIRE DES PLANTES N°2☀️ ———————————————————– On vous retrouve de nouveau le samedi 14 mai pour une journée Yoga au Conservatoire en partenariat avec Le Monde d’Alizée Venez vous détendre avec un cours de Yoga donné par Alizée, déjeuner un repas bio & local avec les plantes comestibles du Conservatoire, visiter le jardin et l’espace muséographique du lieu Votre professeure, Alizée, est formée sur différentes lignées, Yoga traditionnel (Hatha) et Méthode de Gasquet. Elle vous proposera une approche posturo respiratoire afin de bien pouvoir protéger votre dos et votre périnée. ? Vous redonnerez de la mobilité à votre chaîne musculaire et ré-apprendrez les bonnes postures au quotidien pour vous libérer de vos tensions. Vous apprendrez à protéger votre corps dans l’action. Le stage de Yoga est accessible à tous. Informations pratiques * Conservatoire National des Plantes, route de Nemours, Milly-la-forêt * Le 14 mai de 9h15 à 18h * Tarif : 80€/journée (stage limité à 12 participants) Billetterie ➡️ [https://www.helloasso.com/…/14-05-2022-journee-yoga-et…](https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-national-des-plantes-a-parfum-medicinales-et-aromatiques/evenements/14-05-2022-journee-yoga-et-visite-du-conservatoire) Programme : * 9h15 : Accueil des participants et tisane d’accueil. * 9h30-11h45 : 2h15 de pratique de yoga (accessible à tous). La pratique yogique du matin s’articulera autour de différentes explorations : respiration (pranayamas), postures (asanas), relaxation (savasana). * 12h-13h30 : Déjeuner végétarien sur place – entrée/plat/dessert/boisson chaude (sans alcool) Alizée est également passionnée d’alimentation vitalité. Elle vous concoctera un délicieux déjeuner avec des produits bio et locaux qu’elle associera aux plantes comestibles du conservatoire. ❗️Merci de nous indiquer si vous avez des intolérances alimentaires. * 14h : Accès- Aux jardins- Espace muséographique- Dégustation de tisane Deux autres dates sont prévues : Le 11 juin 2022 : [https://www.helloasso.com/…/11-06-2022-journee-yoga-et…](https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-national-des-plantes-a-parfum-medicinales-et-aromatiques/evenements/11-06-2022-journee-yoga-et-visite-du-conservatoire) Le 2 juillet 2022 : [https://www.helloasso.com/…/02-07-2022-journee-yoga-et…](https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-national-des-plantes-a-parfum-medicinales-et-aromatiques/evenements/02-07-2022-journee-yoga-et-visite-du-conservatoire) Le Monde d’Alizée : [[https://le-monde-dalizee.fr/](https://le-monde-dalizee.fr/)](https://le-monde-dalizee.fr/) Découvrez nos autres stages 2022 [https://www.cnpmai.net/…/visites-animations…/stages/](https://www.cnpmai.net/fr/visites-animations-boutique/stages/) Nous sommes à votre disposition pour toutes informations complémentaires ! A bientôt, Le Monde d’Alizée et le CNPMAI

Stage limité à 12 participants, 80 € la journée

Une journée pour se reconnecter à soi, aux autres et à la nature, dans un magnifique cadre ! Conservatoire des Plantes à Parfum,Aromatiques et Médicinales Route de Nemours Milly-la-Forêt Essonne

