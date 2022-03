JOURNÉE YOGA DÉTOX DU PRINTEMPS Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage Hérault EUR 49 49 Gabriella vous propose de quitter votre routine l’instant d’une journée.

Le printemps étant à l’honneur, tout sera fait au cours de cette journée pour vous permettre de vous retrouver, de détoxifier le corps, et d’apaiser le cœur et le mental.

Programme de la journée :

Le matin :

* Booster l’énergie, le système immunitaire :

– Atelier Salutation au Soleil avec le son des mantras associés à chacune des 12 postures

– Atelier Pranayamas (respirations)

– Méditation guidée Le midi :

* Purifier et détoxifier le corps avec un déjeuner “détox du Yogi”

– Atelier cuisine ayurvédique L’après-midi :

* Apaiser le cœur & calmer le mental

– Yoga Nidra

– Atelier sur nos principales sources d’énergies

– Séance de Hatha Yoga doux

– Méditation guidée

– Chants de mantras Sur place, vous trouverez tapis, coussins & plaids.

Prévoir une tenue confortable et une gourde d’eau.

