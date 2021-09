La baule 25 Avenue Antoine Louis 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Journée western 25 Avenue Antoine Louis 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

10h-12h Démonstration et découverte de l'équitation américaine. Restauration sur place le midi (El Chaco) 18h30 Concert Ricardo Morales 21h Cochon grillé & dessert 25 euros Concert de Musique Country "MAC ENZY" (sur réservation) Réservez auprès de Sarah : 06.35.44.94.82

25 Avenue Antoine Louis 44500 La baule
La baule Loire-Atlantique
Samedi 11 septembre 2021

