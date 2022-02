Journée Webmarketing Cobalt, 16 février 2022, Poitiers.

Lors de cette journée dédiée au webmarketing, **Cobalt & Google Ateliers Numériques** vous proposent des conférences, ateliers et sessions de coaching personnalisées. Alors n’hésitez plus à vous inscrire à un (ou plusieurs) temps ! **9h30 – 10h30 :** Conférence : « Développer votre stratégie d’emailing pour booster votre activité » Qu’est-ce que l’emailing ? Comment envoyer des emails à vos clients et prospects ? Dans cette conférence, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur l’emailing, ses bonnes pratiques et nous verrons comment créer votre première campagne d’emailing. **Objectifs d’apprentissages :** – Comprendre ce qu’est l’emailing et ses avantages – Créer et définir sa stratégie d’emailing – Maîtriser les bonnes pratiques pour envoyer un emailing efficace. **11h – 12h30 :** Atelier pratique : « Comment évaluer et perfectionner sa stratégie de référencement naturel ? » Après avoir appris les bases du référencement naturel et leur mise en application, approfondissez vos connaissances grâce à cet atelier axé sur la stratégie et l’analyse. Vous découvrirez comment réaliser un audit, comment établir votre stratégie et comment créer un tableau de bord qui vous aidera à suivre des indicateurs de performance. **Objectifs d’apprentissages :** – Apprendre à faire un audit de référencement naturel – Apprendre à analyser les indicateurs de performance du référencement naturel d’un site – Apprendre à établir sa stratégie de référencement naturel – Apprendre à créer et à gérer un tableau de bord de suivi **14h – 16h** : Atelier pratique : « Comment personnaliser et optimiser ses données Google Analytics (Niveau 2) » Découvrez comment utiliser pleinement la puissance de Google Analytics afin d’améliorer la performance de vos actions de communication et de votre site internet. **Objectifs d’apprentissages :** – Approfondir ses analyses – Paramétrer des micros et macros conversions – Découvrir des fonctionnalités avancées **14h – 16h :** Sessions de coaching personnalisés (séances de 30 minutes) **Gratuit, sur inscription juste ici :** [[https://forms.gle/27emMe9SKiMsKBaX6](https://forms.gle/27emMe9SKiMsKBaX6)](https://forms.gle/27emMe9SKiMsKBaX6) **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** En présentiel à **Cobalt (5 rue Victor Hugo, Poitiers)** Organisé par : **Cobalt & Google**

Cobalt 5 Rue Victor Hugo, Poitiers



