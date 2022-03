Journée “Vivre avec la Nature” – Nuits-sur-Armançon Nuits Nuits Catégories d’évènement: Nuits

Yonne

Journée “Vivre avec la Nature” – Nuits-sur-Armançon Nuits, 22 mai 2022, Nuits. Journée “Vivre avec la Nature” – Nuits-sur-Armançon Nuits

2022-05-22 – 2022-05-22

Nuits Yonne Nuits L’association “L’Instant Break” organise une journée “Vivre avec la Nature” dans le parc du Château de Nuits-sur-Armançon. Emplacement gratuit. Art et artisanat local à base de plantes , toutes autres activités liées au bois, aux plantes, arbres, fleurs… le Dimanche 22 Mai 2022. https://www.facebook.com/Linstant-break-101036454636008 L’association “L’Instant Break” organise une journée “Vivre avec la Nature” dans le parc du Château de Nuits-sur-Armançon. Emplacement gratuit. Art et artisanat local à base de plantes , toutes autres activités liées au bois, aux plantes, arbres, fleurs… le Dimanche 22 Mai 2022. Nuits

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Nuits, Yonne Autres Lieu Nuits Adresse Ville Nuits lieuville Nuits Departement Yonne

Nuits Nuits Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nuits/

Journée “Vivre avec la Nature” – Nuits-sur-Armançon Nuits 2022-05-22 was last modified: by Journée “Vivre avec la Nature” – Nuits-sur-Armançon Nuits Nuits 22 mai 2022 Nuits Yonne

Nuits Yonne