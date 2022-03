JOURNÉE VISITE COCKPIT Toulouse, 2 avril 2022, Toulouse.

Lors de cette édition, le site accueillera les auteurs Philippe Jarry et Bernard Bacquie et les peintres Alexandre Boisdron et Aline Gonzalez (Peintre de l’air et de l’espace). L’association Spot’Air et ses adhérents vous ferons découvrir leur exposition de photos aéronautique !

Une exposition de voitures américaines, par l’association American Dream 31, et de motos américaines, par l’association HD le Plaisir, seront aussi de la fête, des tours à motos seront proposés aux visiteurs. Une « invitée spéciale » sera également présentée lors de cette journée : la Delorean DMC12 de Vintage Car Collection.

Côté restauration, c’est Victor, vice-champion de France du burger qui sera présent avec son Food Truck Pass à la Maison.

Comme chaque année, retrouvez les « Visites Cockpit » !

Ce jour-là, l’association ouvre une dizaine d’avions (Caravelle, Noratlas, Alpha Jet, Mirage 2000, Fouga Magister, MiG-21…) dans lesquels les visiteurs peuvent rentrer et s’installer !

+33 5 62 13 78 10 http://aatlse.org/events/visite-cockpit-2-avril

