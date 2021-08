Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Dordogne, Montpon-Ménestérol Journée vintage Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Catégories d’évènement: Dordogne

Montpon-Ménestérol

Journée vintage Montpon-Ménestérol, 4 septembre 2021, Montpon-Ménestérol. Journée vintage 2021-09-04 09:00:00 – 2021-09-04 18:00:00

Montpon-Ménestérol Dordogne Montpon-Ménestérol Journée vintage : brocante-vide-grenier, repas à 15 € sur résa, apporter ses couverts exposition de voitures anciennes… : 06.52.14.60.74 Journée vintage : brocante-vide-grenier, repas à 15 € sur résa, apporter ses couverts exposition de voitures anciennes… : 06.52.14.60.74 +33 6 52 14 60 74 Journée vintage : brocante-vide-grenier, repas à 15 € sur résa, apporter ses couverts exposition de voitures anciennes… : 06.52.14.60.74 Asso des commerçants dernière mise à jour : 2021-08-03 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montpon-Ménestérol Autres Lieu Montpon-Ménestérol Adresse Ville Montpon-Ménestérol lieuville 45.00925#0.16272