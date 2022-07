Journée verticale !

2022-08-25 – 2022-08-25 Partez à l’aventure dans les Pyrénées à l’occasion d’un stage. Au programme : escalade, tyrolienne, via corda. La journée s’adresse aux enfants de 4 – 6 ans.

Tarif : 50€. Inscription obligatoire sur www.helenediard.fr.

Lieu défini en fonction des conditions météorologiques. Prendre contact directement avec les accompagnateurs. dernière mise à jour : 2022-07-06 par

