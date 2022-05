Journée verte Peyrehorade, 11 juin 2022, Peyrehorade.

2022-06-11 08:30:00 – 2022-06-11 12:30:00

La commune de Peyrehorade, en collaboration avec le conseil municipal des jeunes, organise sa journée verte dédiée à la collecte et ramassage de déchets sauvages sur différents sites (lac de la Sablière…). Nous faisons donc appel aux volontaires qui seraient intéressés pour participer à cette action citoyenne. Cette demi-journée sera animée par les élus et sera clôturée par un apéritif et un buffet froid offert par la mairie. nLes inscriptions peuvent se faire dès à présent et jusqu’au 31 mai inclus auprès du secrétariat de la mairie.

+33 5 58 73 60 20

© Mairie de Peyrehorade

