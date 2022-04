Journée verte Marckolsheim, 30 avril 2022, Marckolsheim.

Journée verte Marckolsheim

2022-04-30 10:00:00 – 2022-04-30 16:00:00

Marckolsheim Bas-Rhin

Un peu partout, dans le monde, le développement durable s’invite dans notre environnement immédiat. De nombreux projets se montent avec ce souci d’être le plus vert possible. La commune de Marckolsheim s’engage à garantir un meilleur cadre de vie à ses habitants. Pour ce faire, elle protège et développe la biodiversité de ses espaces naturels et protège également ses ressources naturelles en utilisant aucun produit phytosanitaire. Découvrez les serres de la ville et différentes animations, ateliers. Les associations partenaires : Obstgarde, apiculteurs, Amis du compostage et du jardin, Smictom, section aménagement végétal, maison de la nature,…

Visitez les serres municipales qui recèlent une multitude de plantes. Participez aux ateliers qui vous sont proposés.

+33 3 88 58 62 20

