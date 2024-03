Journée Vert Demain Landerneau, samedi 13 avril 2024.

Journée Vert Demain Landerneau Finistère

Au programme :

La Fresque de la Biodiversité.

La Fresque de la Biodiversité propose une approche ludique, collaborative et visuelle des sujets abordés est accessible à toutes et tous. A l’appui des rapports de l’IPBES (« GIEC de la Biodiversité »), c’est un atelier de 3 heures, qui permet de mieux comprendre les enjeux et les pressions autour de la Biodiversité ce qu’elle est, ce qu’elle permet, ce qui la dégrade.

Deux séances une le matin de 10h à 13h , l’autre l’après-midi de 14h à 17h dans la salle du Mille-Club

Formulaire d’inscription sur vertdemain29.com

Causerie à 10h30 Les plantes sauvages, c’est pour la vie !

Une nourriture délicieuse, excellente pour la santé, abondante et gratuite, partout en France, c’est possible ? Oui, grâce aux plantes sauvages ! Et elles ont tant à nous apporter !

Causerie à 10h30 autour de quelques espèces communes et aisées à identifier, pour une approche tout en douceur de ces véritables compagnes de vie. Animée par Edouard Bal, cueilleur d’estran.

Suivez le jeu de piste des animaux sont passés par là. Ils ont laissé des empreintes. Venez identifier leurs traces avec Michael de Vert Demain

Denis Floté, ancien ornithologue au Parc Régional d’Armorique, présente une animation sur les nichoirs et sur la régulation des espèces.

La Ligue de Protection des Oiseaux LPO Bretagne propose une animation autour des refuges LPO Comment accueillir la biodiversité dans son jardin ou sur son balcon ?

Bretagne Vivante propose une exposition de photos d’insectes qui illustre la biodiversité locale ; de plus, elle animera un jeu intitulé « le jardin idéal » sur l’accueil des animaux dans notre jardin.

La Tourbière de Langazel

L’association de Langazel est gestionnaire de la plus vieille tourbière de Bretagne. Ce réservoir de biodiversité à deux pas de Landerneau, renferme une faune et une flore exceptionnelle. On y retrouve des plantes carnivores, des orchidées, la Loutre d’Europe et bien d’autres ….

Noé

Comment faire un jardin vivant et accueillant pour les papillons ?

Venez découvrir les 30 espèces majeures des papillons de notre région, et pourquoi pas participer à l’observatoire de la biodiversité des jardins ? et devenir un jardin de Noé ?

Le RAPA Réseau Associatif de Promotion de l’Apiculture présente une ruche et répond aux questions de toutes les personnes possédant des ruches ou voulant se lancer dans l’apiculture.

Maître Renard le mal-aimé,

A la découverte du renard avec un jeu pour les enfants par l’AEPHL en lien avec l’Association de protection des animaux sauvages ASPAS

Réseau Pierre sèche

Elus, associations, artisans, particuliers….venez découvrir la pierre sèche et ses atouts pour préserver la biodiversité. Deux muraillers du Réseau Pierre Sèche Finistère répondront à toutes vos questions.

Exposition pédagogique, témoignages, partage d’expérience, animation.

Ville de Landerneau

La Ville de Landerneau est reconnue Territoire Engagé pour la Nature pour les années 2023-2026. Venez découvrir la démarche ABC Atlas de la Biodiversité Communale et comprendre les actions en cours gestion différenciée des espaces verts, développement d’îlots de fraîcheur, prise en compte de la faune sauvage dans les décisions concernant l’éclairage public …

Venez découvrir sur le stand de Vert Demain, le projet de forêt Miyawaki, que l’association a présenté dans le cadre du budget participatif une micro-forêt en ville ? On change le paysage c’est bon pour le CO2.

Et pour se restaurer sur place Rock ha Billig ! .

Jardins de la Palud

Landerneau 29800 Finistère Bretagne contact@vertdemain29.bzh

L’événement Journée Vert Demain Landerneau a été mis à jour le 2024-03-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS