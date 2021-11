Journée Vente et présence en ligne – Débutant LAB01, 30 novembre 2021, Ambérieu-en-Bugey.

Vous souhaitez développer votre présence numérique pour donner une nouvelle dimension à votre activité mais vous ne savez pas par où commencer ? Venez brainstormer au LAB01 et échangeons sur le sujet lors d’un temps dédié à l’e-commerce et la communication digitale. Les nouveaux outils de vente en ligne sont désormais des incontournables. Mais avez-vous tout d’abord établi une stratégie commerciale claire ? Celle-ci est-elle adaptée à vos activités et aussi à vos envies ?! ► L’atelier d’Intelligence Collective avec Lison permettra de co-penser et de révéler les idées les plus innovantes qui sommeillent en nous ! ► L’après-midi sera axé sur du co-développement, où chacun pourra consacrer du temps à avancer sur son projet d’e-shop et de communication digitale et d’échanger autour des bonnes pratiques du web sur ce sujet. Ceci n’est ni un atelier, ni un cours magistral, juste un moment dédié pour avancer sur ses projets :) Evènement gratuit sur inscription. Inscrivez-vous ici pour nous rejoindre : [[https://framadate.org/nLie4iNNZmhZfShH](https://framadate.org/nLie4iNNZmhZfShH)](https://framadate.org/nLie4iNNZmhZfShH) Programme de la journée : 10H – 12H Séance d’intelligence collective avec Lison Bernet : « Trouver une stratégie commerciale qui nous ressemble. » 12H-14h : Pause Lunch (amenez votre repas et partageons un moment convivial !) 14H – 17H – Cercle d’échanges et co-développement sur le e-commerce, ses outils et la communication digitale. Mardi 30 Novembre 10h00-17h00 | Au LAB01 : 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey

