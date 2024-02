Journée vendange au Château Haut-Pradot Château Haut Pradot Morizès, dimanche 29 septembre 2024.

Vivez l’expérience conviviale des vendanges traditionnelles avec, au programme travaux de vendanges, visite, dégustations des cuves, vins pendant le repas et une bouteille de jus de raisin frais. Visitez les coulisses du château Haut-Pradot et découvrez nos méthodes de culture, de respect de l’environnement, de récolte et de vinification (vendanges à la main, érafla, foulage aux pieds.). Partagez un moment d’authenticité et de convivialité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-29 09:00:00

fin : 2024-09-29 17:00:00

Château Haut Pradot 3 Lieu Dit Patatin

Morizès 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine elodie@chateauhautpradot.com

