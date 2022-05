JOURNEE VELO Saint-André-de-Sangonis, 4 juin 2022, Saint-André-de-Sangonis.

JOURNEE VELO Saint-André-de-Sangonis

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 17:00:00

Saint-André-de-Sangonis Hérault

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault et le Conseil Départemental renouvellent l’opération Journée Vélo, bichonnez-le ….. Une journée complète sans rendez-vous !

Au programme :

– Le Vieux Biclou, association promouvant l’éco mobilité, sera présent pour :

L’atelier d’autoréparation de vélo & L’opération de marquage vélo Bicycode

– Test de vélos à assistance électrique (gratuit, sur 30 min/personne)

– Stage vélos et vélos électriques : apprendre ou réapprendre à faire du vélo avec 1 pro ! L’animation sera encadrée par Nicolas Bourret, moniteur diplômé et gérant de Cycl’one Aventure. Il y aura 2 séances, à 10h et 14h, gratuite sur réservation.

La communauté de communes vallée de l’hérault et le conseil départemental renouvellent l’opération journée vélo, bichonnez-le ….. une journée complète sans rendez-vous !

au programme :

L’atelier d’autoréparation de vélo & L’opération de marquage vélo Bicycode

– Test de vélos à assistance électrique (gratuit, sur 30 min/personne)

– Stage vélos et vélos électriques : apprendre ou réapprendre!

+33 4 67 67 16 74

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault et le Conseil Départemental renouvellent l’opération Journée Vélo, bichonnez-le ….. Une journée complète sans rendez-vous !

Au programme :

– Le Vieux Biclou, association promouvant l’éco mobilité, sera présent pour :

L’atelier d’autoréparation de vélo & L’opération de marquage vélo Bicycode

– Test de vélos à assistance électrique (gratuit, sur 30 min/personne)

– Stage vélos et vélos électriques : apprendre ou réapprendre à faire du vélo avec 1 pro ! L’animation sera encadrée par Nicolas Bourret, moniteur diplômé et gérant de Cycl’one Aventure. Il y aura 2 séances, à 10h et 14h, gratuite sur réservation.

Saint-André-de-Sangonis

dernière mise à jour : 2022-05-06 par