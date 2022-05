Journée Vaccarès, 17 avril 2022, .

Journée Vaccarès

2022-04-17 11:00:00 – 2022-04-17 16:30:00

Le temps d’une journée, découvrez les traditions Camarguaises dans un cadre authentique ! La Manade de Méjanes et le restaurant La Bergerie de Méjanes vous y attendent pour partager avec vous leur passion pour leur région.



Au programme :



11h00 – Promenade en Petit Train de Méjanes



11h30 – Ferrade ou Démonstration de tri sur les bords du Vaccarès, Présentation des Gardians et de la Manade, Marquage d’un ou deux anoubles (uniquement pour la Ferrade)



12h30 – Atelier du Costume Arlésien, Présentation des composantes du Costume Arlésien et présentation des produits locaux



13h00 – Pot d’Accueil, Déjeuner à la Bergerie de Méjanes,



15h30 – Spectacle taurin dans les arènes : Vaches ou Taureaux en cocarde avec raseteurs, jeux gardians ou maniabilité du cheval, saut de cheval à cheval, etc…

Le temps d’une journée, découvrez les traditions Camarguaises dans un cadre authentique ! La Manade de Méjanes et le restaurant La Bergerie de Méjanes vous y attendent pour partager avec vous leur passion pour leur région.

Le temps d’une journée, découvrez les traditions Camarguaises dans un cadre authentique ! La Manade de Méjanes et le restaurant La Bergerie de Méjanes vous y attendent pour partager avec vous leur passion pour leur région.



Au programme :



11h00 – Promenade en Petit Train de Méjanes



11h30 – Ferrade ou Démonstration de tri sur les bords du Vaccarès, Présentation des Gardians et de la Manade, Marquage d’un ou deux anoubles (uniquement pour la Ferrade)



12h30 – Atelier du Costume Arlésien, Présentation des composantes du Costume Arlésien et présentation des produits locaux



13h00 – Pot d’Accueil, Déjeuner à la Bergerie de Méjanes,



15h30 – Spectacle taurin dans les arènes : Vaches ou Taureaux en cocarde avec raseteurs, jeux gardians ou maniabilité du cheval, saut de cheval à cheval, etc…

dernière mise à jour : 2022-03-30 par