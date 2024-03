Journée « un pas de plus » Église Notre-Dame de Clignancourt Paris, samedi 23 mars 2024.

Journée « un pas de plus » Pour se préparer ensemble à la grande Semaine : chant et prière, distribution des horaires dans la rue, préparation du buis, décoration de l’église, etc.. Samedi 23 mars, 09h30 Église Notre-Dame de Clignancourt

9h30 : messe ; 10h : café ;

10h30 à 11h30 : Formation ; 11h30-13h : Activités ;

13h30-14h30 : déjeuner partagé ; 15h-16h30 : Activités ;

16h30 : vêpres ; 17h : chocolat et conte pour les enfants.

On peut rejoindre cette journée à tout moment.

La participation à la formation est très intéressante.

Église Notre-Dame de Clignancourt 2 place Jules Joffrin, 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Île-de-France